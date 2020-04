Météo: il faudra attendre la fin de journée pour profiter du soleil

La journée de dimanche débutera sous un ciel très nuageux dans de nombreuses régions, selon les prévisions matinales de l'IRM.



La nébulosité deviendra variable dans l'après-midi, avec de belles apparitions du soleil au nord du pays. Pour le reste du pays, il faudra attendre la fin de journée pour profiter de ses rayons. Le temps restera sec avec des maxima proches des 20 degrés dans le centre, et des 15 degrés à la Côte et sur les hauts plateaux. Le vent sera faible de nord, s'orientant ensuite nord-est en devenant modéré. Au cours de la nuit, le ciel sera dégagé et les températures redescendront entre 4° dans les Hautes Fagnes et 7° ailleurs en Ardenne, pour 8 à 9° dans les autres régions. La nouvelle semaine de confinement se passera une fois de plus sous le soleil. Les températures avoisineront les 20° jusqu'en milieu de semaine et augmenteront encore un peu pour jeudi et vendredi. Le vent sera également de la partie jusqu'à jeudi, lorsqu'il perdra un peu en intensité.

Demain lundi, le temps sera ensoleillé mais assez venteux avec des maxima de 15 à 19 degrés. Le vent d'est sera modéré à assez fort, avec des rafales de 50 à 60 km/h, et jusqu'à 65 km/h sur les hauteurs ardennaises.

Mardi, les conditions évolueront peu; le temps restera ensoleillé avec éventuellement quelques voiles d'altitude. Les maxima seront proches de 20 degrés dans le centre du pays. Le vent d'est, toujours modéré à assez fort, restera désagréable, avec des rafales de 50 à 65 km/h.

Mercredi également, le ciel restera bien ensoleillé avec des maxima de 16 à 21 degrés. Le vent d'est sera modéré à encore assez fort par endroits. Des rafales jusque 50 ou 55 km/h resteront possibles.

Jeudi, nous profiterons à nouveau d'un ciel bien ensoleillé avec par endroits des maxima proches de 22 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent d'est deviendra moins soutenu que les jours précédents.