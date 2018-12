Météo - Il faudra sortir bien couvert ce vendredi

(Belga) Un temps sec mais nuageux est au programme ce vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies pourront toutefois persister dans certaines régions. Il faudra bien s'emmitoufler pour affronter le froid: les températures ne dépasseront pas les 0 à -2°C en Ardenne et 1 à 3°C ailleurs.

Vendredi soir et pendant la nuit, le temps sera calme et froid, avec des minima qui chuteront jusqu'à -8°C. Le ciel se dégagera dans de nombreuses régions. La journée de samedi débutera sous le soleil. Le ciel se voilera ensuite progressivement dans l'après-midi. Le temps ne se réchauffera pas: le thermomètre affichera de 0 à -2°C en Ardenne et 1 à 3°C dans les autres régions. Dans la nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie traversera le pays à partir de la France. Elle sera sûrement précédée de neige ou de quelques pluies verglaçantes. L'est du pays se réveillera sous un ciel gris dimanche, avec encore un risque de neige ou de pluie verglaçante sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les éclaircies s'étendront progressivement au cours de la journée. Il fera un peu plus chaud: de 3 à 8°C. (Belga)