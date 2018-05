Météo: il fera encore plus chaud aujourd'hui, mais ensuite...

Nous voilà au début d’une nouvelle journée estivale. On devrait avoir quelques nuages dans le décor cette après-midi. Les maxima varieront entre 22 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer, et 27 à 28 degrés dans de nombreuses régions de plaine. Dans l’intérieur on aura un vent faible, Au littoral, une brise modérée de nord se lèvera durant l'après- midi. Cette nuit ciel serein et de 7 à 15°.

Demain on débute avec des nuages qui seront plus nombreux l’après-midi. Le risque d'averses (orageuses) augmentera peu à peu. Le temps demeurera toutefois sec et ensoleillé dans le nord- ouest. Les maxima feront le grand écart entre les 15 degrés prévus au littoral et les 27 degrés de la Campine.





Jeudi ça se détériore

il fera d'abord partiellement nuageux et nous pourrions connaître un peu de pluie ou une averse. En cours dejournée, le ciel s'ouvrira à partir de l'ouest. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 13 à 16 degrés.

Vendredi, il fera sec et ensoleillé dans un premier temps, puis des cumulus se développeront en cours de journée. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés.

Samedi, éclaircies et nuages se partageront le ciel. Quelques averses pourront se produire dans le courant de la journée, surtout dans l'est du pays. Au littoral, le temps deviendra ensoleillé l'après- midi. Les maxima seront compris entre 13 degrés à la côte et 21 degrés en Campine.

Dimanche, le temps sera variable et frais avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 10 et 15°.