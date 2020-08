Météo - Il fera toujours très chaud et le ciel risque de gronder

(Belga) La météo ce mercredi sera dans un premier temps généralement ensoleillée mais des nuages se développeront en cours de journée dans l'intérieur des terres et le risque d'orage local augmentera. Les orages pourront être intenses et accompagnés de grêle. Il fera toujours très chaud avec des maxima qui oscilleront entre 29°C à la Côte et 35°C dans l'intérieur du pays, voire localement un peu plus, prévoit l'IRM.

Le vent sera généralement faible de direction variable ou de sud-est. Au littoral, une brise de mer de nord-nord-est soufflera. La nuit prochaine, la nébulosité sera variable à abondante et le risque d'orage se généralisera. Localement, les précipitations pourront être intenses et il y aura aussi un risque de grêle. Les minima, toujours très doux, iront de 17°C en Haute Ardenne à 22°C en plaine. Le même type de temps est à attendre jeudi: généralement sec en début de journée, puis l'atmosphère deviendra très instable et des orages éclateront en plusieurs endroits du pays. Ils pourront localement conduire à des précipitations abondantes avec également un risque de grêle. Les maxima seront encore de l'ordre de 31°C dans le centre du pays. Ce n'est qu'à partir de vendredi que le mercure redescendra sous la barre des 30°C en journée dans le centre du pays. (Belga)