Météo: il neige à Botrange avec un "sale petit vent piquant" (photos)

Il n'a échappé à personne que le temps est au refroidissement depuis quelques jours. Sur les hauteurs, la neige est même tombée aujourd'hui comme ont pu s'en rendre compte nos journalistes sur place, Vincent Jamoulle et David Muller. La température est à -1°C et on subit un "sale petit vent piquant", nous ont-ils rapporté.

Moins bucolique, l'autoroute E25 à hauteur de Werbomont où une voiture a glissé sur la fine couche de neige et s'est retrouvée sur le toit, relaie nos confrères de La Meuse.

En fin d'après-midi puis en soirée et durant la nuit, le temps deviendra plus sec, avec de larges éclaircies. Les températures vont dès lors encore descendre. Les minima seront compris entre -5 et 1 degrés. Demain matin, il faudra donc se lever plus tôt pour gratter le pare-brise...