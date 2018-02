Météo - Il va faire de plus en plus froid

(Belga) Samedi après-midi, le temps restera ensoleillé, avec tout de même parfois quelques nuages élevés, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera -1° en Hautes Fagnes et 4° en plaine. Le vent de secteur est-nord-est accentuera la sensation de froid. Les rafales pourront atteindre les 60 km/h en Ardenne et 50 km/h ailleurs. La nuit promet en outre d'être glaciale, avec des minima compris entre -4° en plaine à localement -10° en Ardenne.

Dimanche, le temps se refroidira encore, toujours sous un beau soleil. Le mercure oscillera autour de 0° en basse et moyenne Belgique mais descendra jusqu'à -3° en Ardenne. La température ressentie sera à nouveau plus basse de quelques degrés, en raison d'un vent piquant modéré à parfois assez fort. La nuit de dimanche à lundi, les températures chuteront jusqu'à -12° dans les vallées ardennaises. Le vent de nord-est restera modéré et désagréable. Le soleil sera toujours de la partie lundi matin, avant l'arrivée de passages nuageux en cours de journée. L'Ardenne pourrait même voir quelques flocons virevolter. La vague glaciale se confirmera avec des maxima proches de 0° en plaine et compris entre -1 et -6° au sud du sillon Sambre-et-Meuse. La sensation de froid sera encore accentuée par ce vent de nord-est persistant. Des rafales de l'ordre de 50 km/h sont attendues. (Belga)