"Fortes pluies, bourrasques et une multitude d'éclairs": des ORAGES et averses intenses balayent le pays, plusieurs chaussées inondées

"Violent orage actuellement sur la région de Soumagne. Fortes pluies, bourrasques et une multitude d'éclairs... c'est assez impressionnant...", nous confie Véronique via le bouton orange Alertez-nous. "Déluge sur Liège, vent, bourrasques, éclairs, tonnerre", nous décrit Christian.





Plusieurs chaussées inondées

Les averses ont déjà largement balayé le pays mercredi en fin de journée. A Bruxelles, plusieurs tunnels ont dû être fermés à la circulation en raison d'inondations. La circulation des transports en commun a également été perturbée.

Jérôme nous montre l'état de sa rue à Sart-Eustache, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.





A Wanfercée-Baulet, dans le Hainaut, Justine nous montre l'état de son jardin, transformé en mare.

Nous connaîtrons toujours un risque d'averses orageuses dans la nuit de mercredi à jeudi. Egalement jeudi, des averses et des orages se développeront. Ils seront peu mobiles et parfois intenses, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). Une accumulation autour ou légèrement supérieure à 25 l /m² en 24 heures est possible par endroits, principalement sur l'est du pays.



Alerte jaune

Une alerte jaune a été émise ce mercredi soir dès 20h et ce jusqu'à jeudi, 18h, en raison des averses et des orages, et ce pour toutes les provinces de Wallonie ainsi que Bruxelles.

Ce soir et cette nuit, il fera partiellement à souvent très nuageux avec encore des averses et un risque d'orages. En de nombreux endroits, des brumes et du brouillard se formeront. En fin de nuit, une zone de pluie atteindra l'extrême ouest du pays. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés à la côte. Le vent sera faible, au littoral modéré, de nord à nord-ouest ou de direction variable.

Demain jeudi, une perturbation s'enfoncera lentement vers l'intérieur des terres depuis l'ouest. A l'avant, des averses pouvant encore être accompagnées d'orages se développeront. En fin de journée, le temps deviendra sec avec des éclaircies à la mer. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Haute Ardenne et 20 degrés localement ailleurs, sous un vent faible puis généralement modéré de nord-ouest.

Jeudi soir, les averses s'estomperont et la zone de pluie se décalera du centre vers l'est du pays, pour nous quitter en début de nuit par l'Allemagne. Des éclaircies se formeront. Des champs de nuages bas pourront limiter la visibilité sur les hauteurs ardennaises. Une nouvelle zone de pluie atteindra la côte en fin de nuit. Minima de 9 à 13 degrés. Vent faible à modéré de nord-ouest s'orientant vers l'ouest/sud-ouest.

Vendredi, une zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Un temps plus sec reviendra après son passage avec quelques éclaircies. Temps assez venteux avec des maxima de 12 à 17 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré, assez fort le long du littoral avec des pointes de 50 km/h. Il tournera entre l'ouest et le nord-ouest après le passage du front pluvieux.

Samedi, une zone de pluie glissera sur la Mer du Nord et débordera parfois sur le nord-ouest du pays. L'Ardenne pourrait profiter de quelques rayons de soleil. Temps un peu plus doux avec des maxima de 15 à 19 degrés. Vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Dimanche, la zone de pluie s'enfoncera vers le sud-est et traversera le pays du littoral vers l'Ardenne sous forme atténuée. Le ciel sera partiellement à temporairement très nuageux avec par endroits quelques légères pluies passagères. Il fera assez doux avec un vent qui s'oriente à l'ouest en diminuant progressivement.