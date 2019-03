Météo infernale aujourd'hui: des giboulées, parfois orageuses, vont se joindre aux vents forts

Ce mercredi, éclaircies et développements nuageux se partageront le ciel. Des averses parfois soutenues et sous forme de giboulées éventuellement orageuses éclateront par endroits. Des averses hivernales pourront également se produire sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera assez fort à parfois fort et passera du sud-ouest à l'ouest. Le long du littoral, le vent sera par moments très fort. Des coups de vent proches de 90 km/h, voire davantage, pourront se produire en cas d'averses.

Les vents forts doivent vous inciter à la prudence sur les routes. Ce témoignage reçu hier soir via notre bouton orange Alertez-nous le confirme: "Je suis livreur depuis 15 ans et cet après-midi de retour de Namur vers Bruxelles, j'ai été secoué comme jamais sur la E411, les deux mains cramponnées sur le volant, je n'en menais vraiment pas large. Il faut absolument inviter les automobilistes à la prudence pour la journée de demain."

La nuit prochaine, les dernières averses éventuellement hivernales quitteront l'Ardenne vers l'Allemagne et le temps redeviendra temporairement sec avec quelques éclaircies passagères. En fin de nuit, une nouvelle zone de pluie envahira l'ouest du pays. Minima de 1 degré sur les hauts plateaux de l'est à 7 degrés en bord de mer. Le vent d'ouest sera généralement modéré, en bord de mer assez fort à fort. Il reviendra au sud-ouest en cours de nuit.

Demain jeudi, une zone de pluie active traversera notre pays d'ouest en est. Les pluies pourront être abondantes avec un vent assez fort à fort de sud-ouest virant entre l'ouest et le nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 80 km/h. En fin de journée, nous retrouverons un temps plus sec avec de belles éclaircies à partir du nord-ouest. Les maxima s'échelonneront entre 5 degrés en Haute Ardenne et 11 degrés sur l'ouest.

Vendredi

Vendredi, de faibles pluies ou bruines restent au programme avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Rafales jusqu'à 65 km/h dans l’intérieur et un peu plus au littoral. Maxima proches de 12 ou 13 degrés dans le centre.

Samedi

Samedi, le temps deviendra temporairement plus sec à partir du sud du pays avec des maxima de 12 ou 13 degrés dans le centre. Des éclaircies se développeront également l'après-midi depuis la frontière française. Le vent de sud-ouest sera par contre soutenu.

Dimanche, passage d'une faible zone de pluie avec des maxima autour de 10 degrés.

Lundi, amélioration probable des conditions météorologiques avec des éclaircies et des champs nuageux en alternance. Léger risque d'averses. Maxima proches de 10 ou 11 degrés dans le centre.