Météo - Journée chaude et ensoleillée avant l'arrivée d'orages intenses

(Belga) La journée de vendredi permettra de profiter d'un temps à nouveau chaud et ensoleillé, annonce l'IRM, évoquant un mercure grimpant jusqu'à 27 degrés. Toutefois l'Institut royal météorologique émet un avertissement orange mettant en garde contre le développement d'intenses orages avec un risque de grêle l'après-midi.

Après la dissipation de la grisaille matinale locale, des périodes ensoleillées sont prévues sur la plupart des régions. Dans l'ouest du pays et en Ardenne, il fera un peu plus nuageux et une averse sera déjà possible. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, des orages intenses éclateront. Ils seront localement à l'origine d'importantes quantités de précipitations en peu de temps et accompagnés de grêlons de quelques centimètres et de fortes rafales de vent. L'IRM émet à ce titre un avertissement orange, entre 14h00 (selon les provinces) et minuit sur l'ensemble du territoire pour d'abondantes précipitations en peu de temps à craindre en plusieurs endroits. Le seuil de 30 l/m2 en 1h ou de 40 l/m2 en 6h pourra être dépassé localement. L'alerte jaune entrera, elle, en vigueur dès 11h00 pour prendre fin à 3h00 la nuit prochaine. Les maxima seront de 18 à 19 degrés à la mer jusqu'à localement 27 degrés dans le centre. Le vent sera faible d'est à nord-est puis modéré de nord ou de direction variable. Au littoral, le vent sera modéré de nord. Ce soir et cette nuit, des périodes de pluie et des averses orageuses, encore localement intenses, sont toujours prévues. On notera encore un risque de grêle et de rafales de vent localisées. En cours de nuit, de la brume ou du brouillard pourra à nouveau se former par endroits. (Belga)