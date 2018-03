Météo - Journée très nuageuse et sous la pluie

(Belga) La journée de mardi sera très nuageuse avec des périodes de pluie ou d'averses, voire de neige fondante dans les Hautes Fagnes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps pourrait devenir plus sec dans l'après-midi.

Le vent, de secteur ouest à nord-ouest, sera modéré à assez fort localement, sous des maxima oscillant entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés à l'ouest et au centre. Le temps deviendra généralement sec la nuit prochaine et des éclaircies apparaîtront depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 0 et 4 degrés. Du brouillard est attendu localement mercredi matin mais le temps devrait ensuite rester sec, avec des maxima qui varieront entre 8 et 10 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés en basse Belgique. Le vent sera faible à modéré, de secteur sud à sud-est. Une nouvelle perturbation touchera le pays jeudi et vendredi, entraînant un ciel nuageux et des périodes de pluie ou des averses. Le mercure atteindra jusqu'à 14 degrés. (Belga)