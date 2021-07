Météo - Juillet s'en va sous les gouttes

(Belga) Le répit aura été de courte durée : après une journée au sec jeudi, la pluie fait déjà son retour ce vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest et le nord-ouest seront mouillés dès le matin tandis que les autres régions devraient échapper aux gouttes avant midi. Quelques averses pourront ensuite se produire par endroits en cours de journée.

Le thermomètre affichera 19°C dans les Hautes-Fagnes et 23°C en Campine. Le vent, d'abord modéré, se renforcera au cours de la journée, devenant par endroits assez fort l'après-midi et surtout en soirée. C'est à la mer qu'il soufflera le plus fort, avec des rafales autour de 75 km/h attendues. La Côte est d'ailleurs placée sous avertissement jaune au vent par l'IRM de 17h00 vendredi soir à 01h00 samedi matin. Des averses isolées pourront encore tomber ici et là pendant la nuit mais le temps restera globalement sec. Le vent restera fort, avec le long du littoral des rafales de 50 à 60 km/h. Samedi débutera sous le coup de faibles précipitations localisées et de larges champs de nuages bas en Haute Belgique. Eclaircies et nuages cumuliformes rythmeront la journée, avec un risque de quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. À la Côte, le temps sera radieux, avec de belles périodes ensoleillées. Les maxima resteront frais pour la saison, avec 17 à 22°C prévus. L'intérieur du pays demeurera au sec dimanche matin et bénéficiera d'éclaircies tandis que le littoral sera menacé par des averses éventuellement orageuses. Ces averses se déplaceront ensuite vers l'intérieur des terres, accompagnées d'orages. La mer profitera alors d'un temps plus sec, avec davantage d'éclaircies. Les températures tourneront autour de 20°C seulement, sous un vent généralement modéré.