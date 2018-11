Météo - Jusqu'à 16 degrés ce lundi

(Belga) La journée de lundi sera partagée entre éclaircies et champs de nuages d'altitude moyenne et élevée, selon les prévisions de l'IRM. Ces nuages seront parfois plus épais et pourraient très localement laisser échapper quelques gouttes. Le temps restera toutefois généralement sec avec des températures très douces pour la saison: les maxima atteindront entre 11 ou 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 ou 16 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est à est-sud-est.

Ce soir et durant la nuit, le ciel restera partiellement nuageux avec toujours des nuages de haute et moyenne altitude. Les minima resteront bien au-dessus du 0 degré partout, avec des valeurs comprises entre 6 et 10 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est. (Belga)