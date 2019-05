Météo - Jusqu'à 20 degrés en Campine

(Belga) Le ciel belge sera plutôt serein en début de journée mercredi, avant que des nuages n'apparaissent et n'amènent d'éventuelles averses, surtout sur l'ouest et le sud du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Les températures atteindront 14 à 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et 16 à 19 degrés ailleurs, voire 20 degrés localement en Campine. Le vent sera faible, ensuite modéré dans l'ouest, de secteur sud-est à sud, s'orientant au sud-ouest. En soirée, une nébulosité variable entrainera encore l'une ou l'autre averse, puis le ciel se couvrira durant la nuit. Faibles pluies ou bruine apparaitront à partir de l'ouest. Le mercure ne descendra pas sous 7 degrés, 13 à certains endroits. Le vent, modéré le plus souvent, soufflera depuis le sud-sud-ouest ou le sud-ouest. (Belga)