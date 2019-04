Météo: jusqu'où va monter le thermomètre?

Ce samedi, nous bénéficierons d'un franc soleil avec des maxima de 19 degrés à la mer à 25 ou 26 degrés sur le centre et le nord. L'après-midi, quelques petits nuages pourront se développer sur le relief ardennais, mais le temps restera sec. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. Au littoral, une brise de mer de nord-nord-est s'établira à nouveau en cours de journée.



Cette nuit, le ciel restera serein et les températures redescendront vers des valeurs de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés sur l'ouest, sous un vent généralement faible de secteur est à nord-est.



Dimanche, la journée sera à nouveau très ensoleillée et le temps restera sec. Les températures atteindront 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré d'est-nord-est. L'après-midi, une brise de mer viendra rafraîchir l'atmosphère à la côte.





Début de semaine



Lundi, le soleil continuera à s'imposer, mais des nuages d'altitude plus nombreux voileront parfois le ciel. Le mercure atteindra 24 degrés en plaine, sous un vent modéré d'est-sud-est.



Mardi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera généralement sec, mais une faible averse sera possible localement en fin de journée. Les maxima resteront élevés avec des températures proches de 23 degrés sur le centre. Le vent modéré virera de l'est au sud-est.





Risque d'orages mercredi



Mercredi, la journée débutera probablement avec un temps sec sous un ciel peu nuageux. Ensuite, la nébulosité augmentera tout comme le risque d'averses (orageuses). Les maxima seront proches de 20 degrés dans le centre du pays.



Jeudi, le temps devrait rester variable avec de nombreux nuages et des averses. Les maxima seront proches de 17 degrés.



Vendredi, le ciel sera souvent nuageux même si l'on apercevra, par moments, le soleil, et on prévoit un risque de quelques averses. Les maxima avoisineront les 15 degrés.