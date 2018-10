Après un nouveau record étonnant, la DÉGRINGOLADE est annoncée: "En 5 jours, nous aurons perdu 10 degrés"

Vous vous êtes sûrement étonné de cette douceur de ces derniers jours. La météo de ce mois d'octobre est particulièrement clémente. Et nous avons encore atteint un nouveau record ! Celui du nombre de jours où l'on dépasse les 20 degrés.

Notre présentatrice météo Emilie Dupuis était en direct du RTLInfo 13 heures pour nous expliquer ce nouveau record.





Julie Denayer: Emilie, pourquoi parle-t-on d'un nouveau record?

Emilie Dupuis: On a atteint un nouveau record, en qui concerne les jours de printemps. Ce sont les jours où on atteint les 20 degrés. Nous sommes, pour 2018, à 133 jours, alors que le précédent record date de 1959, où on avait eu 131 jours. Mais il ne faut pas généraliser l’année 2018 à l’année de tous les records. Il faut savoir qu’à côté de tous ces jours de printemps, il y a les jours d’été, où là on atteint les 25 degrés. Nous en avons eu 61 pour 2018, le précédent record est de 66. Et puis il y a aussi les jours de canicule, où là on atteint les 30 degrés voire plus. Nous en avons eu 9 pour 2018, alors que le précédent record date de 1976, où nous en avons eu 19.





J.D.: Cette douceur va-t-elle perdurer?

E.D.: Vous avez sans doute pu le constater, mardi dernier nous avons eu 26 degrés. Demain samedi, nous n’en aurons plus que 16. Donc en à peine 5 jours, nous avons perdu 10 degrés. Pour ce week-end, nous sommes deux degrés au-dessus des normales de saison. Donc il fera tout de même très doux et ensoleillé (jusqu’à 17 degrés). Et puis à partir de lundi, c’est vraiment le retour de l’automne. Le thermomètre ne dépassera plus les 14 degrés, la nébulosité va augmenter. La pluie sera de retour aussi mais en faible quantité, malheureusement pour les agriculteurs.