L'Est de la Wallonie placée en code orange: neige et plaques de glace peuvent rendre les routes glissantes

Des chutes de neige et des plaques de glace pourraient rendre les routes glissantes dans la nuit, prévient samedi après-midi l'Institut royal météorologique (IRM). Il lance dès lors un avertissement orange dès ce début de soirée et jusqu'à 5h du matin pour trois provinces wallonnes: Luxembourg, Namur et Liège. Les autres provinces sont en alerte jaune jusqu'à 11H dimanche.

"Ce soir, la neige concernera les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, au-dessus de 300m", indique l'IRM. En cours de nuit, les flocons pourront également tomber sur l'ouest et le centre du pays. "On attend 7 à 15 cm de neige en Ardenne et 0 à 5 cm dans les autres régions". La neige et d'éventuelles plaques de glace rendront les routes glissantes et dangereuses, prévient l'IRM.

Les prévisions météo

Selon l'IRM, la dépression sur le nord de la Scandinavie dirige des courants polaires assez froids vers l'Europe Occidentale. Un noyau secondaire, accompagné d'une zone pluvio-neigeuse, traversera notre pays ce samedi soir et cette nuit. Une crête anticyclonique mobile suivra dimanche, avant l'arrivée d'une nouvelle zone de neige dimanche soir et durant la nuit de dimanche à lundi.

Ce samedi soir, neige en Ardenne et pluie ou neige fondante dans les autres régions. Cette nuit, des chutes de neige assez importantes se produiront en Ardenne. Quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront également se produire sur le centre et l'ouest du pays. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest mais une averse hivernale restera possible, surtout dans la région côtière. Les températures redescendront aux alentours de +2 degrés en bord de mer, +1 degré sur l'ouest du pays et -3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent sera généralement modéré d'ouest et, le long du littoral, modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest.

Demain dimanche, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies. L'après-midi, le ciel se couvrira, puis des chutes de neige ou de neige fondante envahiront à nouveau le pays par la France en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre -2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et +3 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud à sud-est, devenant temporairement faible de direction variable en soirée.

Durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité sera abondante avec des chutes de neige dans de nombreuses régions. En fin de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Une averse de neige restera possible dans la région côtière. Les températures redescendront entre 0 degré en bord de mer et -4 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite modéré de nord.

Lundi matin, le temps sera encore très nuageux avec la possibilité de quelques faibles chutes de neige, ou d'une averse (hivernale) au littoral. En cours d'avant-midi déjà, le temps deviendra généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima atteindront -2 degrés en haute Ardenne, +3 ou +4 degrés sur le centre et +5 degrés à la mer. Le vent d'abord faible à modéré d'ouest à nord-ouest, deviendra modéré et au littoral parfois assez fort de sud-ouest. Lundi soir et la nuit de lundi à mardi, de nouvelles précipitations hivernales sont à craindre depuis le nord-ouest (avec de nouvelles chutes de neige en Haute Belgique).

Mardi, nous prévoyons encore quelques dernières faibles averses hivernales l'avant midi, sous forme de neige en Ardenne. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec avec une nébulosité variable. Maxima de -1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la mer, sous un vent dans l'ensemble modéré d'ouest.

Mercredi, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques faibles précipitations localisées. La nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie arrosera tout le pays, ramenant de l'air nettement plus doux. Les premières précipitations pourront toutefois encore adopter un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne (avec éventuellement un peu de pluie verglaçante). Les températures seront comprises entre -1 et +5 degrés en soirée, avant de progresser la nuit suivante. En journée, le vent sera faible à modéré de secteur sud.