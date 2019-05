Météo - L'été prend ses quartiers pour le week-end

(Belga) Le soleil sera au rendez-vous ce vendredi, présage d'un week-end estival, annonce l'Institut royal météorologique. Le mercure atteindra jusqu'à 18°C à la mer et 23°C dans le centre du pays. De larges éclaircies s'établiront en soirée pour un week-end aux parfums d'été.

Le ciel accueillera vendredi quelques passages nuageux pour donner le change aux périodes ensoleillées, qui s'installeront pour la nuit sur l'ensemble du pays. Les minima oscilleront entre 8 et 12°C sous un vent faible à modéré. Samedi, quelques petits cumulus de beau temps joueront peut-être à saute-mouton par endroits mais le soleil régnera dès la matinée. Les températures maximales seront comprises entre 22°C en Hautes-Fagnes et 26°C en Campine. Dimanche, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fera chaud, avec des maxima de 24°C en Hautes-Fagnes à 29°C en Campine. En fin de journée et surtout durant la nuit, des orages risqueront de pointer le bout de leur nez. (Belga)