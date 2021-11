Un brouillard dense ce matin avec une visibilité limitée à 200 mètres

L'institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune mercredi matin pour mettre en garde contre du brouillard, parfois dense, en de nombreux endroits sur l'entièreté du territoire avec des visibilités de l'ordre de 200 mètres, jusque 11h00. L'IRM avertit aussi que le risque de plaques de givre subsiste au sud du pays en provinces de Liège et du Luxembourg. Seule cette dernière province est épargnée par les bancs de brouillard mercredi matin. Sur le reste du pays, ce brouillard se lèvera progressivement et pourrait toutefois perdurer localement.

LES PRÉVISIONS POUR LE RESTE DE LA SEMAINE

Aujourd’hui, la journée débutera avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard sur de nombreuses régions. En Ardenne, les éclaircies seront toutefois larges. En cours de journée, celles-ci devraient quelque peu s'étendre vers les régions du centre, mais le temps restera souvent très nuageux. Temps généralement sec avec parfois parfois quelques gouttes par endroits tandis qu'à la mer on pourra craindre l'une ou l'autre averse. Les maxima seront compris entre 3 degrés en haute Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent restera faible, d'abord modéré en Gaume, de direction variable ou de secteur est.

Ce soir

Cette nuit, le temps sera à nouveau très nuageux à couvert avec de nombreux nuages bas, de la brume et quelques bancs de brouillard, qui localement pourront être givrants sur le centre et sur la partie sud du pays. Sur l'ouest, quelques averses éclateront. Toutefois, l'une ou l'autre éclaircie restera possible. Les minima oscilleront autour de -3 degrés en Hautes Fagnes, de 0 degré dans le centre et de 5 degrés au littoral. Le vent sera d'abord faible de secteur est ou de direction variable. Ensuite, il s'orientera au sud-ouest depuis le littoral.

Jeudi, le temps sera d'abord très nuageux avec temporairement un peu de pluie depuis le littoral qui se propageront ensuite vers l'intérieur et atteindront le sud du pays dans l'après-midi. En Hautes Fagnes, les précipitations pourront prendre un caractère hivernal. En fin d'après-midi, de larges éclaircies nous reviendront sur la moitié nord. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré d'abord de directions variables puis après le passage de la zone de pluie, il s'orientera au nord-ouest. A la mer, le vent sera modéré de nord-nord-ouest.

Vendredi

Vendredi, de nombreux nuages bas seront présent au sud du sillon Sambre-et-Meuse alors qu' éclaircies et passages nuageux alterneront sur les autres régions. Localement, une averse sera possible. L'après-midi, le temps deviendra très nuageux sur toutes les régions, à l'approche d'une perturbation qui pourra donner les premières pluies sur l'ouest en fin de journée. Vers le soir, les précipitations atteindront l'est et seront de neige au-dessus de 500 m. Les maxima évolueront entre 1 degré en Ardenne et 7 degrés sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré dans l'intérieur, voire temporairement assez fort au passage de la perturbation. A l'arrière, le vent s'orientera à l'ouest-nord-ouest à la côte.

Samedi, une dépression évoluera à proximité de notre pays. Le temps sera donc variable avec de nombreux nuages et des averses. En Ardenne, il s'agira de neige fondante ou de neige. Sur le centre et en Campine, de la neige fondante pourra être observée sous une averse plus intense. En Hautes Fagnes, le mercure sera légèrement négatif et la neige pourrait ainsi tenir. Ailleurs, les maxima atteindront 4 degrés sur le centre et 6 degrés sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de secteur ouest ou sud-ouest dans l'intérieur. A la mer, il s'agira d'un vent fort de nord-nord-ouest. Ces prévisions dépendent toutefois de la trajectoire exacte de la dépression qui est encore incertaine à l'heure actuelle.

Dimanche, le temps restera variable avec des averses. En Ardenne, il s'agira toujours de neige au-dessus de 500 m, de neige fondante ou de grésil dans le centre et l'est. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera souvent modéré, à la mer assez fort, de secteur nord ou nord-ouest.

Lundi, le temps restera variable, mais le risque d'averses diminuera. Les maxima seront compris entre 1 et 7 degrés.

Mardi, de faibles précipitations seront possibles sous un ciel souvent nuageux. Les températures devraient augmenter avec des maxima proches de 9 degrés dans le centre.