Météo - L'IRM met en garde contre le risque de routes glissantes dimanche matin

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi soir une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes. Celle-ci entrera en vigueur à 05h00 du matin dimanche et sera levée le même jour à 11h00.

"En fin de nuit et dimanche matin, de larges éclaircies pourront faire leur apparition sur la moitié ouest du pays, ce qui pourra conduire à des gelées au sol et donc à la formation de plaques de givre par endroits", indique l'IRM. L'avertissement concerne les provinces de Hainaut, du Brabant wallon et flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, ainsi que Bruxelles.