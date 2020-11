Météo - La Belgique embrumée vendredi matin

(Belga) Les yeux encore endormis auront du mal à distinguer le jour de la nuit vendredi matin, la journée débutant sous une épaisse couche de nuages et, localement, de la brume ou du brouillard, qui sera même givrant sur l'est. Le soleil arrivera toutefois à percer ce ciel menaçant, pour s'imposer largement dans le courant de la journée. Le nord-ouest et peut-être le flanc sud de l'Ardenne resteront englués dans la grisaille, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps devrait rester sec partout sauf dans le nord-ouest, qui pourrait tomber sous le coup de l'une ou l'autre goutte de pluie. Les températures de cette journée d'attente d'éventuels assouplissements du confinement seront comprises entre 5 et 10 degrés, sous un vent généralement faible. Une averse pourrait tomber sur la tête de l'ouest du pays vendredi soir. Le temps s'assèchera pendant la nuit mais du brouillard pourrait à nouveau envelopper le flanc sud de l'Ardenne, ainsi que les parties ouest et nord-ouest du pays. Les températures seront négatives dans les vallées froides de l'Ardenne et monteront jusqu'à cinq degrés à la mer. Le week-end débutera sous le soleil, samedi matin, dans la plupart des régions. Certains endroits pourront toutefois être envahis par de la brume, des bancs de brouillard et/ou des nuages bas. Ces derniers se dissiperont au cours de la matinée. Le temps sera plutôt doux, avec 8 à 10 degrés prévus au fond des vallées de l'Ardenne et jusqu'à 12 degrés sur les sommets des Hautes-Fagnes. La météo de dimanche ressemblera au reste de la semaine, débutant sous la grisaille avant de laisser la place au soleil. Il fera néanmoins sensiblement plus froid, avec 1 à 5 degrés au programme. L'IRM prévient qu'il faudra également composer avec des gelées nocturnes répandues.