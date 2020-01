Météo: la Belgique engluée dans le vent, la pluie et la douceur

Les nuages abondent mardi après-midi, accompagnés de faibles pluies intermittentes, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest et le sud-est sont les plus mal lotis. Le thermomètre affiche 6 degrés en Haute Belgique tandis que les marins profitent d'un mercure à 12 degrés. Le vent souffle assez fort, de secteur sud-ouest. Les rafales atteindront 75 km/h en fin de journée et les pointes iront jusqu'à 80 km/h au littoral.



Les nuages déverseront leurs gouttes sur le pays mardi soir et pendant la nuit avant que le temps ne devienne sec en seconde partie de nuit. Le mercure oscillera entre 5 et 10 degrés, sous un vent qui restera soutenu, avec des rafales de 75 km/h ou plus. La journée de mercredi s'annoncera sous des auspices plus radieux, avec un temps sec et assez ensoleillé. Le répit ne sera toutefois que de brève durée: les nuages s'accumuleront et la pluie s'invitera déjà en matinée sur l'ouest. L'est sera épargné jusqu'en fin d'après-midi. Les températures seront comprises entre 8 et 11 degrés, toujours sous un vent assez fort, soufflant jusqu'à 70 km/h. Jeudi, un temps sec et partiellement nuageux laissera présager une nouvelle perturbation qui traversera le pays vendredi.