Météo - La Belgique sous les nuages, un peu de neige prévue dans le sud-est

(Belga) Le ciel se couvrira sur toute la Belgique mardi, seul l'extrême ouest et le nord du pays bénéficieront encore de larges éclaircies en matinée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En Wallonie, quelques chutes de neige seront possibles, surtout dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Une couche de neige d'environ 3 centimètres se formera localement. Les températures maximales ne dépasseront pas 1° mais avec un vent modéré, la température ressentie sera proche de -3°.

Le ciel restera très nuageux à couvert mardi soir. En Ardenne, quelques flocons de neige seront encore possibles. Il fera -7° en Hautes Fagnes, -4° dans le centre et -3° à la mer. Un vent faible à parfois modéré soufflera de direction nord-nord-est et ensuite de directions variées. La nébulosité restera abondante mercredi matin mais le soleil fera ensuite son apparition dans la plupart des régions. Le mercure oscillera entre 1 et 3°. Le vent sera généralement faible à parfois modéré, de secteur nord. Après une nuit froide, le temps sera calme jeudi, un peu moins froid et sec. De larges périodes ensoleillées sont attendues, qui alterneront avec quelques passages nuageux. Le thermomètre affichera 0° en Hautes Fagnes et 4 ou 5° dans le centre. (Belga)