Météo - La Belgique tentera de passer entre les gouttes mardi

La journée de mardi sera calme mais très nuageuse, avec un risque d'averse toujours présent, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest sera davantage illuminé l'après-midi alors que l'est pataugera sous les averses. La brume fera son entrée localement en fin de journée. Le thermomètre affichera 7 à 12 degrés.

L'est craindra toujours quelques faibles averses mardi soir tandis que la nuit sera sèche dans la plupart des régions. L'IRM prévoit toutefois la formation de brume, de brouillard ou de champs de nuages bas. Il fera à peine 1 ou 2 degrés en Haute Ardenne et jusqu'à 7 degrés au littoral. Les jours d'automne se suivent et se ressemblent, démentant l'adage qu'après la pluie vient le beau temps: des gouttes sont de nouveau prévues mercredi avec le passage d'une faible perturbation. L'ouest reste décidément chanceux, bénéficiant encore une fois de davantage de soleil. Le mercure oscillera autour des 10 degrés. Comme une rengaine incessante, le programme météo de jeudi ne varie pas, avec une nouvelle zone de pluie qui traversera la Belgique. Il fera environ 10 degrés.