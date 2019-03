Météo - La Belgique toujours balayée par les giboulées

(Belga) La journée de mercredi sera bien fraîche, avec des giboulées parfois accompagnées de forts coups de vent, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Des averses hivernales pourront se produire sur les hauteurs de l'Ardenne. Le thermomètre ne dépassera pas les 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et les 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera assez fort à parfois fort et des rafales proches de 90 km/h pourront se produire en cas d'averses. L'alerte jaune est d'ailleurs déclenchée de 08h00 à 21h00.

Les dernières averses hivernales quitteront l'Ardenne pendant la nuit de mercredi à jeudi. Le temps redeviendra temporairement sec avec quelques éclaircies passagères. Une nouvelle zone de pluie envahira toutefois l'ouest du pays en fin de nuit. Il fera entre 1 et 7 degrés. Jeudi, le pays sera de nouveau traversé par une zone de pluie active. Les pluies pourront être abondantes, accompagnées d'un vent assez fort à fort, avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Le mercure oscillera entre 5 et 11 degrés. De faibles pluies ou bruines sont au programme de vendredi, avec un vent modéré à assez fort pouvant atteindre les 65 km/h à l'intérieur des terres, voire un peu plus au littoral. (Belga)