Météo - La journée de ce dimanche débutera avec des éclaircies avant l'arrivée des nuages

(Belga) Quelques gouttes de pluie seront encore possibles au petit matin ce dimanche, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le temps deviendra rapidement sec avec des éclaircies temporaires. L'après­-midi, le ciel s'ennuagera à nouveau depuis l'ouest, suivi de nouvelles pluies près de la France. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 15 degrés en Campine. Le vent de sud sera modéré puis parfois assez fort avec des pointes de 55 km/h.

Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de faibles pluies, suivies d'une amélioration par l'ouest qui concernera aussi le centre en fin de nuit. Des éclaircies reviendront en effet sur la plupart des régions, excepté dans l'est et le nord­ est où la nébulosité restera abondante avec un risque de précipitations jusqu'à l'aube. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés. Lundi matin, des éclaircies et un temps généralement sec sont prévus sur la moitié ouest du pays, tandis que sur la moitié est, on peut s'attendre dans un premier temps à une nébulosité abondante avec la possibilité de quelques pluies résiduelles. En cours de journée, le soleil gagnera l'ensemble du pays avec un temps généralement sec. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 14 degrés dans le centre. (Belga)