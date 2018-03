Météo: la nébulosité augmentera dans l'après-midi

(Belga) Après de belles éclaircies, la nébulosité augmentera samedi après-midi avec l'arrivée de quelques pluies dans les régions situées le long de la frontière française, selon les prévisions de l'IRM. Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces précipitations pourront prendre un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur est à sud­-est.

Samedi soir et en début de nuit,le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de faibles pluies. En Ardenne, il s'agira plutôt de neige fondante voire localement d'un peu de neige sur les hauteurs. Ensuite, le temps deviendra sec à une averse (hivernale) près et des éclaircies se développeront depuis le sud­-ouest. En Ardenne, les nuages bas resteront prédominants et du brouillard (givrant) pourra également se former. Les minima varieront entre 0 et 2 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-est à sud. Les températures au sol pourront encore être légèrement négatives et des plaques de givre ou de glace ne seront dès lors pas exclues par endroits. Dimanche, la journée débutera avec des éclaircies, sauf en Ardenne où la grisaille sera parfois tenace. Par la suite,les champs nuageux reprendront le dessus et une zone de pluie et d'averses gagnera le pays par l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés en plaine. Le vent modéré de sud à sud­-est se renforcera quelque peu tout en revenant au sud-est avec l'arrivée de la perturbation. Durant la nuit de dimanche à lundi, la zone de pluie et d'averses quittera le pays en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. A l'arrière, on prévoit à nouveau de larges éclaircies. En Ardenne, le ciel restera toutefois chargé et des brumes et brouillards (givrants) pourront se former. Les minima se situeront entre 1 et 3 degrés, sous un vent le plus souvent modéré de sud à sud-ouest. (Belga)