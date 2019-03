Météo - La nébulosité domine

(Belga) Un temps généralement sec avec éventuellement quelques éclaircies est attendu en matinée ce mardi, avant une après-midi avec une nébulosité abondante et quelques averses, principalement sur le nord-est du pays. Les températures ne devraient pas dépasser 5 degrés en Hautes Fagnes, 10-11 degrés en plaine, avec un vent modéré de nord à nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Durant la soirée, le temps restera généralement sec. En cours de nuit, des nuages bas, de la brume et du brouillard givrant (sur les hauteurs) pourraient se former. Les minima seront situés entre -4° (littoral) et -1° (haute Ardenne). Mercredi, un ciel nuageux mais sec est prévu, avec de plus franches éclaircies au littoral et des températures en hausse: 7 à 12 degrés au plus chaud de la journée. Le mercure devrait progressivement grimper jusqu'à samedi, quand on attend jusqu'à 17 degrés. (Belga)