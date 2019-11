Météo: la neige arrive en Belgique

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis lundi une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes de l'est du pays entre mardi matin et mercredi après-midi. Cela s'explique par l'arrivée de la neige sur les hauteurs durant les prochains jours. L'avertissement concerne les provinces de Liège, Luxembourg et Namur.

"Dès la nuit de lundi à mardi et jusqu'à mercredi matin compris, différentes zones d'averses traverseront la Belgique d'ouest en est, pouvant adopter un caractère hivernal en Haute Belgique. Il s'agira de quelques averses sous forme de neige fondante mais aussi temporairement de quelques chutes de neige fraîche", explique l'IRM.

De nombreux nuages bas se formeront également, pouvant limiter la visibilité sur le relief mais aussi être à l'origine de la formation de givre, et ce principalement sur les hauteurs ardennaises, ajoute l'Institut. L'avertissement vaut de mardi matin 01h00 à mercredi après-midi 14h00.

Les prévisions pour la semaine

Ce mardi, la nébulosité sera variable à parfois assez abondante avec des averses. Ces dernières pourraient localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. En Haute Belgique, les précipitations adopteront parfois encore un caractère hivernal. Maxima de 2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés sur l'ouest. Vent modéré, au littoral parfois assez fort, de sud-ouest.

La nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra d'abord légèrement variable avec quelques éclaircies. Dans le courant de la nuit, des nuages bas se formeront dans la moitié sud-est avec le risque de brouillard givrant sur les hauteurs ardennaises. Quelques précipitations hivernales sont donc encore possibles en Haute Belgique. Au littoral, le risque d'une averse (orageuse) grandira au fil des heures. Minima de -1 à +5 degrés. Vent faible à modéré de sud-ouest, tournant vers l'ouest-nord-ouest à la mer.

Mercredi matin, il y aura de nombreux nuages bas en Ardenne qui pourront réduire la visibilité. Quelques flocons de neige ne sont pas exclus. Ailleurs, l'une ou l'autre éclaircie alternera avec des nuages pouvant donner quelques ondées. L'après-midi, le temps deviendra variable avec des averses, principalement sur le nord et le nord-ouest du pays. Il fera progressivement plus sec le long de la frontière française. En Ardenne, les éventuelles précipitations pourront encore se faire sous forme de neige fondante. Les maxima oscilleront entre +2 degrés en Hautes-Fagnes et +9 degrés au littoral. Le vent deviendra modéré de sud-ouest, mais il sera d'abord modéré à assez fort de nord-ouest à la mer.

Jeudi, une dépression plongera de la Bretagne en direction du nord de l'Espagne. Une zone de précipitations entraînée par ce système pourrait traverser notre pays en matinée avec des périodes de pluie, et en Ardenne de neige fondante. L'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre +2 et +7 degrés sous un vent modéré, assez fort en Ardenne, de secteur sud.

Vendredi, les prévisions sont très incertaines. Une perturbation pourrait atteindre notre pays à partir du sud. Dans ce cas, le temps sera très nuageux à couvert avec de la pluie en Basse et Moyenne Belgique et probablement des précipitations à caractère hivernal (pluie, neige fondante ou neige) au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures seront assez fraîches avec des maxima autour de +4 degrés sur Bruxelles et 0 ou +2 degrés en Ardenne.

Samedi, le risque de précipitations restera important avec de la pluie ou des averses sur le centre, mais qui prendront un caractère hivernal en Haute Ardenne. Maxima entre +1 et +8 degrés.

Dimanche, nous attendons un temps variable avec d'abord des averses, alors qu'il fera plus sec en seconde partie de journée. Les maxima deviendront un peu plus doux avec des valeurs comprises entre +2 ou +3 degrés en Ardenne et +7 ou +8 degrés sur le centre.