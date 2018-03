Météo - La neige fait son entrée

(Belga) Le ciel sera généralement très nuageux vendredi avec en matinée, une averse de neige localement ou de la pluie verglaçante le long de la frontière française, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Une zone de précipitations, avec de la neige et parfois de la pluie verglaçante dans le sud et l'ouest, traversera la Belgique à la mi-journée, à partir du sud. Elle atteindra le nord en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima seront compris entre 2° et -2°. Le vent sera généralement assez fort au littoral.

Des chutes de neige ou de neige fondante tomberont encore vendredi soir, surtout sur le nord-est et le centre du pays. Le temps deviendra ensuite graduellement sec. Des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former. Le gel sera généralisé avec des températures comprises entre -1 et -4°. Le vent faiblira et s'orientera au secteur sud-est. Des plaques de givre ou de glace pourront se former samedi matin, qui débutera sous les éclaircies. Le ciel s'encombrera ensuite avec un risque de faibles précipitations. Le mercure se réchauffera quelque peu avec de 2 à 6° en Ardenne et de 7 à 9° en plaine. (Belga)