Prévisions météo: la pluie arrosera tout le pays avant le retour des 20 degrés

Une zone de pluie en provenance de la France traversera le pays ce mardi, avec des maximas de 12 à 16 degrés et un vent généralement modéré de sud. Elle sera suivie d'une seconde la nuit prochaine. Mercredi, l'Institut royal météorologique prévoit un temps venteux et très doux. Les éclaircies reviendront à partir de la frontière française. A partir de jeudi, le temps sera variable avec des averses ou de la pluie. Les températures accuseront une baisse de quelques degrés.

Ce mardi, une zone de pluie traversera le pays à partir de la frontière française et de l'ouest du pays. L'après­-midi, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 12 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud. Ce soir, le temps sera temporairement plus sec. La nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie assez active envahira le ciel belge à partir de la France. Les minima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud, en fin de nuit parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Mercredi, la zone de pluie quittera le pays en direction des Pays­ Bas. Un temps plus sec et très doux avec des éclaircies reviendra l'après­-midi. Une averse isolée restera cependant possible. Les températures atteindront 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort à fort avec des rafales de 80 km/h, le long du littoral parfois très fort avec des rafales de 90 km/h. Le vent basculera au sud­-ouest l'après­-midi puis diminuera en intensité en fin de journée.

