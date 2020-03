Météo: la pluie ENCORE ET TOUJOURS, plusieurs cours d'eau en pré-alerte de crue

Il continue de pleuvoir. Comme les six derniers mois, seraient tentés de commenter les plus pessimistes. Le ciel restera très nuageux ce mercredi sur la plupart des régions avec encore parfois des périodes de pluie ou de bruine ce mercredi, annonce l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Cet après-midi, de timides éclaircies seront possibles sur le nord du pays. Côté températures, il fera doux avec des maxima compris entre 9 et 14 degrés. Le vent de sud-ouest soufflera modérément à assez fort avec des rafales de 50 à 65 km/h à la Côte.



Ce soir, il faudra à nouveau s'attendre à des périodes de précipitations sur l'ensemble des régions. En deuxième partie de nuit le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir du nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 7 et 9 degrés et des rafales de 55 à 75 km/h balayeront le littoral.

Jeudi, le temps sera d'abord très nuageux à couvert avec de faibles pluies, essentiellement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Des éclaircies devraient ensuite lentement se développer depuis le littoral vers l'intérieur du pays.



La Belgique a été copieusement arrosée ces derniers jours si bien que le niveau des cours d'eau n'a cessé de monter, peut-on observer mercredi sur le site de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. La Lys, l'Escaut, la Senne, la Dendre, le canal Charleroi-Bruxelles, l'Eau d'Heure, la Vesdre, l'Amblève, l'Ourthe inférieure, la Chiers et la plupart de leurs affluents sont encore en phase de pré-alerte de crue. Toutes les provinces sont donc concernées. Des dégâts et des inondations sont possibles localement. Néanmoins, la tendance est à la stabilisation et les niveaux devraient s'orienter lentement à la baisse par endroits, dans les prochaines heures.