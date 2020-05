Météo: la pluie est FINIE, le beau temps revient

Ce mardi, le temps sera sec et assez ensoleillé malgré des voiles d'altitude, selon les prévisions de l'institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés en Campine, sous un vent modéré. Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein. Les températures redescendront vers des valeurs oscillant entre 0 degré dans certaines vallées ardennaises et 6 degrés dans la plupart des grandes villes.

Mercredi, le temps sera ensoleillé et un peu plus doux. Les maxima seront compris entre 15 degrés en haute Ardenne et 19 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré.

Jeudi, le soleil brillera à nouveau. Les maxima varieront de 16 à 21 degrés en Campine. Une brise de mer se lèvera à nouveau au littoral l'après-midi. Ailleurs, il n'y aura pratiquement pas de vent.