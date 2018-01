Météo: la pluie fera son apparition dimanche soir

(Belga) Dimanche après-midi, la Belgique bénéficiera encore de quelques éclaircies, surtout dans le nord-est du pays, prévoit l'IRM. Ensuite, le ciel deviendra très nuageux partout et les premières précipitations pourront déjà toucher les régions situées le long de la frontière française en fin d'après-midi. Les maxima se situeront entre 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 degrés en plaine.

Dimanche soir, les précipitations gagneront l'ensemble des régions et pourront temporairement prendre un caractère hivernal même en plaine. Au sud du pays, l'IRM prévoit une accumulation de neige au sol qui posera problème. Un avertissement a d'ailleurs été lancé pour les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. Les minima, de -1 degré en Ardenne à +4 degrés au littoral, seront atteints en début de soirée. Lundi, le ciel sera chargé et quelques pluies ou averses pourront encore se produire par moments. L'après-midi, le temps deviendra plus sec. L'IRM prévoit également de mauvaises visibilités en Ardenne durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 5 degrés en haute Belgique et 10 degrés en basse Belgique Mardi, les quelques éclaircies observées dans la matinée céderont rapidement la place à un ciel couvert, suivi de faibles pluies ou bruines. En Ardenne, un peu de neige fondante sera possible. Les maxima seront compris entre 4 degrés en haute Belgique et 10 degrés à la mer, avec des valeurs proches des 8 degrés dans le centre du pays. De mercredi à samedi, le temps devrait rester couvert sur l'ensemble du pays avec de la bruine et des précipitations. (Belga)