Météo - La pluie gagnera en intensité

Le ciel sera très nuageux mercredi et les pluies gagneront en intensité en cours de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie pourra prendre la forme de neige fondante sur le relief ardennais. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en plaine.

Les faibles pluies deviendront plus intenses en cours de journée. Des éclaircies suivront mais des averses pourront encore survenir. Le vent, de secteur ouest-sud-ouest, sera modéré à souvent assez fort, des rafales pouvant atteindre entre 60 et 70 km/h. Au littoral, le vent sera assez fort à fort avec des pics à 80 km/h. En soirée, l'est du pays sera touché par des précipitations hivernales sur les hauteurs ardennaises. Ailleurs, le temps devrait rester sec avec de larges éclaircies. Les minima avoisineront -1 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et 4 degrés à la Côte. Des plaques de verglas pourraient se former dans la plupart des régions, avertit l'IRM. Il fera assez froid, jeudi, avec des averses hivernales et chutes de neige sur les hauts plateaux d'Ardenne. Les températures atteindront environ 5 degrés dans le centre, sous un vent modéré d'ouest. Ce temps variable et froid persistera vendredi. Les maxima oscilleront autour de 0 degré sur les hauteurs ardennaises et 6 degrés au nord du pays. La journée de samedi se déroulera sous les nuages, avec encore quelques averses hivernales.