Météo - La pluie ne fera qu'un bref passage au-dessus du pays

Mercredi, une faible zone de pluie nous quittera progressivement par l'est, suivie d'un temps sec à une rare averse près, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique. Seules quelques timides éclaircies sont possibles. Il fera par contre assez doux avec des maxima entre 4 et 9 degrés. Le vent de secteur sud sera d'abord modéré puis généralement faible.

Ce soir, le risque d'une dernière averse dans l'est demeure avant un temps sec sur l'ensemble des régions avec des éclaircies. Dans le courant de la nuit, les nuages bas deviendront de plus en plus nombreux. Dans le nord-ouest et dans les vallées ardennaises, des brumes et brouillards pourront se former. Minima entre 1 et 4 degrés sous un vent faible de direction variable. Jeudi, la nébulosité sera d'abord abondante avec du brouillard localisé. En journée, le ciel restera souvent très nuageux, mais le temps demeurera généralement sec. Seules quelques faibles pluies sont possibles, surtout au littoral et dans le nord-ouest du pays. Le thermomètre atteindra de 5 à 7 degrés sous un vent faible de direction variable. Jeudi soir et la nuit de jeudi à vendredi, le temps restera sec avec de nombreux champs de nuages bas. En seconde partie de nuit, des brumes et brouillards pourront se former. Le mercure descendra entre 1 et 4 degrés avec un vent faible de direction variable. Vendredi, il fera à nouveau gris avec parfois quelques gouttes de pluie. Les maxima oscilleront entre 2 et 5 degrés. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest, puis pratiquement absent.