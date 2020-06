Météo - La pluie ruisselle sur la Belgique mardi

(Belga) Les nuages seront abondants mardi et quelques pluies éparses risqueront de tomber sur la tête des Belges, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le nord sera davantage mouillé dans le courant de l'après-midi. Les thermomètres afficheront de 17 à 21 degrés.

Mardi soir et pendant la nuit, la pluie s'abattra sur l'ouest et le centre tandis que le sud-est sera davantage épargné. Les minima se situeront entre 13 et 17 degrés. Les pluies ou averses resteront présentes mercredi matin, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le sud-est continuera de passer entre les gouttes. Au cours de la journée, la tendance aux averses et aux orages augmentera sur la majeure partie du territoire, d'importantes quantités de précipitations risquent de tomber, prévient l'IRM. Le mercure oscillera entre 20 et 25 degrés. Le programme météo ne devrait pas changer jeudi, avec un ciel changeant à très nuageux, ponctué d'averses touchant cette fois principalement le sud-est de la Belgique. Il fera entre 17 et 21 degrés. Vendredi devrait être plus sec, avant un week-end encore instable. (Belga)