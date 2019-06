Météo - La pluie s'en ira dans l'après-midi

(Belga) Il pleut partout mercredi matin, mais cette zone de pluie quittera le pays en cours d'après-midi via le nord et l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Durant l'après- midi, des éclaircies alterneront graduellement avec des nuages à partir du sud. En fin d'après-midi, des averses avec un risque d'orages se développeront surtout vers l'ouest. Les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre 15 et 19 degrés. Le vent sera faible et variable en matinée. En journée, il deviendra modéré de sud.

Mercredi soir, le temps restera variable avec localement des averses et un risque d'orages. Le risque d'averses sera plus marqué sur l'ouest du pays. La nuit suivante, les averses se dissiperont et de larges éclaircies en alternance avec des passages nuageux sont prévues. Les minima descendront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans le centre. Le vent restera modéré de sud. (Belga)