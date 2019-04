Météo - La pluie s'installe pour quelques jours

(Belga) La pluie prend ses quartiers sur tout le territoire jusqu'à dimanche au moins, annnonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Ce jeudi, la nébulosité augmentera à partir du sud et il faudra composer avec des périodes de pluie ou d'averses. Localement, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima évolueront entre 12 et 18 degrés. Le vent sera modéré et parfois assez fort de sud à sud-est avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h ou un peu plus sous une averse orageuse. Vendredi, la journée débutera avec des éclaircies sur toutes les régions. Ensuite, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux et le risque d'averses augmentera, principalement le long de la frontière française. Le temps devrait rester plus sec avec de plus larges éclaircies sur le nord du pays. Les températures maximales seront comprises entre 12 et 18 degrés sous un vent modéré de secteur sud. Ce week-end, le temps, variable et frais, sera marqué par un ciel très nuageux à couvert et de la pluie ou des averses fréquentes. Un coup de tonnerre sera par ailleurs possible. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés. (Belga)