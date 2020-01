Météo - La rentrée sous les éclaircies

(Belga) Lundi débutera sous les nuages dans le nord, dans le brouillard en Ardenne et dans le sud-est, et sous les éclaircies ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La grisaille matinale se dissipera progressivement au profit de périodes ensoleillées. Le thermomètre affichera de 1 à 6 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.

Lundi soir, une faible perturbation envahira la Belgique d'ouest en est. Il fera entre -1 et 5 degrés. Les faibles pluies quitteront le plat pays par l'est mardi matin. Éclaircies et quelques nuages suivront. Le mercure oscillera entre 4 et 9 degrés. Mercredi, le temps sera doux mais fort nébuleux, avec quelques pluies ou de la bruine. Les températures grimperont, comprises entre 7 et 12 degrés. (Belga)