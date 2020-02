Météo - La tempête Ciara et ses fortes rafales arrivent

(Belga) Les légères précipitations prévues durant la journée de dimanche deviendront plus intenses en soirée et durant la nuit. Il fera tempétueux avec de la pluie et des rafales qui pourront atteindre 100 à 110 km/h l'après-midi et 130 km/h en soirée et la nuit suivante. Le risque de dégâts est donc important sur l'ensemble du pays, martèle l'Institut royal météorologique dans ses prévisions. La semaine prochaine, il fera encore variable et venteux avec des averses, hivernales en Haute Ardenne. Lundi, les rafales approcheront encore 90 à 100 km/h, mais diminueront progressivement les jours suivants.

Dimanche, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine et deviendra particulièrement venteux. Le vent sera d'abord assez fort à fort de sud-sud-ouest avec des rafales qui atteindront 80 à 90 km/h. L'après-midi, le vent de sud-ouest deviendra généralement très fort avec progressivement des rafales de 90 à 110 km/h, ce qui pourra conduire à des dégâts. Il fera toujours doux avec des maxima de 8 à 13 degrés. Ce soir et cette nuit, un front froid actif traversera le pays du littoral vers l'Ardenne, à l'origine de fortes rafales de vent. Le temps sera souvent très nuageux avec de la pluie ou des averses intenses et même un risque d'orage. Le vent s'orientera au sud-ouest ou à l'ouest-sud-ouest et sera généralement très fort dans l'intérieur des terres et tempétueux à la mer. Les rafales pourront atteindre 100 à 130 km/h, voire localement plus. Le risque de dégâts est donc important. Les minima se situeront entre 3 et 8 degrés. Lundi, le temps deviendra variable et perturbé avec des averses, mais aussi quelques éclaircies. En Ardenne, ces averses pourront être accompagnées de grésil ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 3 et 9 degrés. Le vent sera encore soutenu avec de fortes rafales pouvant atteindre 90 voire localement 100 km/h.