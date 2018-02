Météo - La vague de froid s'installe tout doucement

(Belga) Le temps sera ensoleillé samedi avec quelques nuages élevés qui apparaîtront en cours de journée depuis le nord, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 0° sur le relief ardennais et jusqu'à 4 ou 5° en Basse Belgique. Un vent d'est-nord-est, généralement modéré à parfois assez fort, avec des pointes de 50 km/h, voire jusqu'à 60 km/h, renforcera la sensation de froid. Les températures ressenties seront donc plus basses de quelques degrés.

Samedi soir et pendant la nuit, les minima seront compris entre -5° dans les grandes villes et jusqu'à -12° dans les vallées des Hautes Fagnes. Un vent glacial, de secteur est-nord-est, complètera le programme. Le soleil brillera toujours dimanche mais il fera encore plus froid. Les maxima seront tout juste positifs, autour de +1°. En Ardenne, le mercure oscillera par contre entre 0 et -5°. Le vent piquant de direction est à nord-est subsistera. La vague de froid n'est pas près de s'arrêter, le temps restera glacial la semaine prochaine mais des champs nuageux seront parfois présents. Quelques flocons pourraient d'ailleurs s'inviter à la fête. A partir de mercredi, les gelées seront généralisées, de jour comme de nuit. L'apogée sera atteinte jeudi matin, avec des valeurs de -5 à -15°.