Météo - La vigilance quant au verglas et au brouillard reste de mise

(Belga) Il gèlera encore samedi matin, la vigilance reste donc de mise quant aux plaques de glace et au brouillard givrant, selon les prévisions de l'IRM. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera et quelques faibles pluies pourront déjà tomber dans les régions proches de la frontière française et dans le sud-est du pays. Sur les hauteurs, il pourrait même s'agir d'un peu de neige. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera d'abord faible et plus tard modéré de secteur est à sud-est.

En soirée et début de nuit, la nébulosité sera abondante avec des périodes de faibles pluies. Il s'agira d'un peu de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Plus tard durant la nuit, le temps deviendra généralement sec, à une averse locale près ou hivernale en Ardenne. Les minima seront compris entre +1 et +3 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré de sud-est et virera au secteur sud. Dimanche, des nuages bas sont attendus par endroits et des visibilités seront parfois limitées en Ardenne. Ensuite, quelques éclaircies seront possibles. L'après-midi, de la pluie touchera le pays à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud à sud-est puis sud à sud-ouest. (Belga)