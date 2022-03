Météo: le beau temps c'est fini? Découvrez les prévisions de ce week-end

Vendredi

La journée de ce vendredi débutera avec un temps frais et temporairement encore un risque de brume ou de bancs de brouillard, notamment dans le nord du pays et dans les vallées de l'Ardenne.

Le temps sera ensuite à nouveau ensoleillé avec, l'après-midi, possibilité de quelques cumulus par endroits. Les températures seront encore en léger recul, avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes à 17 ou 18 degrés en plaine, sous un vent devenant généralement modéré de nord-est.

A la côte, sous l'effet d'une brise de mer, le vent s'orientera au secteur nord à nord-est avec, par conséquent, un temps sensiblement plus frais que dans l'intérieur des terres (maxima de l'ordre de 13-14 degrés), et une atmosphère pouvant rester brumeuse.

Cette nuit, le ciel sera généralement serein avec parfois formation de brume localement. Les minima seront compris entre -3 degrés (voire plus bas) dans les vallées des Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés dans les grandes agglomérations du centre du pays, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord-est.

Samedi

Samedi, le temps restera sec et assez ensoleillé. Quelques nuages cumuliformes pourront se former l'après-midi, principalement dans la moitié nord du pays.

Les maxima, encore doux pour la saison, seront compris entre 12 ou 13 degrés sur les sommets de l'Ardenne et à la mer, et 18 degrés en Campine. Le vent de nord-est sera d'abord généralement faible. L'après-midi, il deviendra modéré et, à la côte, éventuellement assez fort.

Dimanche

Dimanche, davantage de champs nuageux nous parviendront par le nord. L'avant-midi, de nombreux nuages bas et même quelques bancs de brouillard seront présents.

L'après-midi, le ciel deviendra plutôt changeant. L'extrême sud du pays profitera encore d'un temps assez ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 13 à 14 degrés dans le centre, de 12 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer et iront flirter avec les 17 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré, à la mer souvent modéré, de nord à nord-est.