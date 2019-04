Météo - Le beau temps se poursuit mardi avant le retour de la pluie

(Belga) Le ciel sera souvent voilé par des nuages d'altitude, mardi, mais le temps restera assez chaud, avec des maxima de 18 à 23 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de secteur est, sera généralement modéré puis s'orientera au secteur est à nord-est au littoral et sud-est en Ardenne. En soirée et durant la nuit, les nuages occuperont partiellement le ciel. Quelques averses, éventuellement orageuses, pourraient intervenir en fin de nuit même si le risque est limité. Les minima oscilleront entre 10 et 15 degrés. La journée de mercredi sera encore assez ensoleillée, avant l'arrivée de cumulus qui arriveront de France et donneront des averses potentiellement orageuses. Les maxima atteindront jusqu'à 23 ou 24 degrés. Le vent, de secteur sud, sera modéré à assez fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h. La nébulosité augmentera jeudi à partir du sud-ouest tandis que la pluie et les averses arriveront durant l'après-midi, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera entre 14 et 19 degrés. (Belga)