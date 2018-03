Météo: le ciel se couvre dimanche après-midi

(Belga) Le ciel se couvrira rapidement sur toutes les régions dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Des pluies et averses progresseront depuis le littoral et le sud-ouest. Seul le Limbourg échappera encore momentanément aux précipitations. Les maxima oscilleront entre des valeurs proches de 7 degrés sur le relief ardennais et 13 degrés en Campine. Le vent sera faible ou modéré de sud à sud-est, tournant vers le sud-sud-ouest à la côte.

Dimanche soir, il y aura encore de la pluie ou des averses. Rapidement durant la nuit, le temps deviendra sec avec même des éclaircies sur certaines régions. Cependant, des nuages bas pourront ensuite reprendre le dessus. D'ailleurs, dans la moitié sud-est, le ciel restera dans l'ensemble très nuageux et les nuages bas pourront également limiter la visibilité sur le relief. Sous les éclaircies qui persisteront, les minima pourront descendre autour de 1 degré. Ailleurs, ils se situeront autour de 3 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud. Lundi, le temps restera sec, avec beaucoup de grisaille le matin et un ciel partiellement nuageux l'après-midi. Maxima proches de 6 ou 7 degrés en Hautes Fagnes et entre 8 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud revenant au sud-est. Mardi, une perturbation déjà affaiblie se dissipera. Les nuages seront plutôt nombreux et parfois porteurs de quelques gouttes. On prévoit toutefois aussi quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en basse Belgique. Le vent sera généralement faible et virera du secteur sud au sud-ouest. (Belga)