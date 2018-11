19,2 degrés à Uccle: le 6 novembre le plus chaud jamais enregistré

Avec 19,2 degrés, ce 6 novembre est le plus chaud enregistré à Uccle depuis 1901, date des premiers relevés effectués par l'Institut royal météorologique (IRM).

"Il y a déjà 18,2 degrés à Uccle, un nouveau record diurne, les valeurs définitives ne seront connues que cet après-midi", a tweeté le météorologue David Dehenauw. Et en cours de journée, le mercure est même monté jusqu'à 19,2 degrés dans la capitale.

Le précédent record datait du 6 novembre 1955 lorsqu'on avait relevé 17,6 degrés. En principe, les températures à cette époque de l'année tournent autour des 11 degrés, a encore précisé David Dehenauw.

La dernière fois où le mercure a passé la barre des 20 degrés en novembre fut le 12 novembre 1995. On avait alors relevé 20,3 degrés.



Et demain?

Mercredi, la journée débutera sous le soleil avec des nuages élevés. Le ciel se couvrira ensuite progressivement dès midi et une zone de pluie peu active traversera nos régions d'ouest en est. Les maxima oscilleront entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 degrés en Campine. Le vent, de sud à sud-sud-est, sera modéré voire assez fort à la mer. Des rafales pourront atteindre entre 50 et 60 km/h. Des éclaircies feront encore leur apparition jeudi matin, même si un risque d'averses n'est pas exclu en Ardenne. (Belga)