Météo - Le mercure grimpera jusqu'à 19 degrés

(Belga) Des champs nuageux seront présents en matinée mardi, mais le temps deviendra rapidement ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront particulièrement élevées pour la saison, allant de 15 degrés en Ardenne à 19 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

La nuit prochaine, le temps restera sec. Des nuages bas arriveront en fin de nuit sur l'ouest. Les minima atteindront 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à l'ouest. Mercredi, la journée débutera sous le soleil avec des nuages élevés. Le ciel se couvrira ensuite progressivement dès midi et une zone de pluie peu active traversera nos régions d'ouest en est. Les maxima oscilleront entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 degrés en Campine. Le vent, de sud à sud-sud-est, sera modéré voire assez fort à la mer. Des rafales pourront atteindre entre 50 et 60 km/h. Des éclaircies feront encore leur apparition jeudi matin, même si un risque d'averses n'est pas exclu en Ardenne. (Belga)