Météo: le mercure va encore grimper en ce début de semaine

Mardi, il fera encore un peu plus chaud avec des maxima de 31 ou 32 degrés à la mer ainsi qu'en haute Belgique à 36 degrés en Campine. Le temps sera ensoleillé même si les champs de nuages élevés deviendront progressivement plus nombreux depuis l'ouest. Plus tard dans la journée, des nuages cumuliformes se développeront et le risque d'orage augmentera en soirée et durant la nuit. Le vent sera d'abord faible de secteur sud, puis modéré de sud-ouest.





Baisse de température jusqu'au week-end



Mercredi, la nébulosité sera d'abord variable avec un risque d'averses et d'orages. Dans le courant de la journée, le temps deviendra généralement sec et les éclaircies s'élargiront depuis l'ouest. Les maxima avoisineront les 27 degrés dans le centre du pays. En Campine, le mercure pourra encore atteindre les 30 degrés.



Jeudi, des éclaircies seront présentes en matinée avec un temps généralement sec. En cours de journée, la nébulosité augmentera et des averses orageuses remonteront vers nos régions depuis la France. Les maxima seront de l'ordre de 26 degrés dans le centre du pays.



Vendredi, le temps deviendra généralement sec sous une nébulosité variable. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés.



Samedi et dimanche, le risque de précipitations augmentera à nouveau.Les maxima, stationnaires, seront de l’ordre de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays.