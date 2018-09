Météo - Le nord de la France s'apprête aussi à un fort "coup de vent" dimanche

(Belga) L'IRM prévoit de puissantes rafales de vent en Belgique dimanche après-midi, un phénomène qui sera constaté aussi dans le nord de la France.

En Belgique, l'IRM prévoit des rafales de 50 à 70 km/h dans de nombreux endroits, mais localement et principalement à la côte et en haute Belgique, des valeurs de 80 km/h voir plus pourront être atteintes. Un avertissement jaune pour risque de vent sera en vigueur dans le royaume de dimanche 13h00 jusqu'à minuit sur l'ensemble du territoire. Le littoral français connaitra le même sort avec un "fort coup de vent" annoncé par Météo France dans le nord du pays, de la Normandie aux Ardennes, à partir de dimanche après-midi. "Des pluies intenses pendant une heure ou deux" peuvent se produire, a expliqué au Parisien François Jobard, météorologue à Météo France. De "fortes rafales de 80 km/h à 100 km/h" sont attendues dans les terres. Le vent soufflera d'abord "dans les Hauts-de-France, de la côte d'Opale jusqu'à Dunkerque". L'après-midi, en raison d'un "front froid" correspondant à la dépression, le vent se renforce dans "l'Est de la Picardie, en Champagne-Ardennes et en Lorraine. C'est là où on attend les vents les plus forts". Le phénomène est, entre autres, causé par les restes de l'ouragan Florence qui a durement touché une partie de l'Est des Etats-Unis, relèvent les médias français.