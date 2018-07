Météo: le record absolu de températures en Belgique égalé

Nous avons eu extrêmement chaud vendredi. Et pour cause, ce vendredi 27 juillet 2018 a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en Belgique. Le mercure a atteint 38,8 degrés hier dans la localité de Hechtel-Eksel dans le Limbourg en Flandre. Il égale le record de juillet 2015. C'est à Liège qu'il avait alors été enregistré.



Par ailleurs, c'est officiel, avec les températures plus respirables de ce samedi, c'est la fin de la canicule. Le mercure est tombé sous les 25 degrés à Uccle. La vague de chaleur a donc pris fin. Elle avait débuté le 13 juillet et aura donc duré 15 jours. Une vague de chaleur se définit par des températures supérieures à 25 degrés pendant 5 jours consécutifs au moins et avec au moins trois jours où l'on atteint les 30 degrés. La plus longue canicule enregistrée dans le pays date d'août 1947 où elle avait duré 19 jours. On était donc pas loin du record. Mais l'observatoire d'Uccle a enregistré aujourd'hui 24,6 degrés.